Gaziantep'te çatı çöktü, 20 araç hasar gördü

Gaziantep'te iki gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İslahiye ilçesinde bazı iş yerlerinin ve evlerin çatısı çökerken, 20 araç hasar gördü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün başlayan ve yüksek yerlerde bir metreyi bulan kar sebebi ile birçok ağaç devrilirken ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve evlerin çatısı çöktü. Bir taziye evinin otopark kısmında bulunan 20 araç ise çöken çatının altında kaldı. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçe merkezinde yollar kapandı, birçok köy yolunun kapalı olmasından dolayı irtibat sağlanamıyor.

Araçlar yollarda kaldı.

İslahiye Belediyesi ekipleri çöken çatının altında kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. İlçe Kaymakamlık ve İslahiye Belediyesi bir yandan yol açma çalışması yaparken bir yandan evinde mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişmeye çalışıyor.