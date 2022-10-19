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Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı tutuklandı

Gaziantep’te bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan bir şüpheli tutuklandı.



Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bir vatandaş cep telefonunun kapkaçı tarafından çalındığı ihbarında bulundu. Olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. isimli şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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