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Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı

Gaziantep’te polis yaptığı denetimlerde çeşitli suçlara karışan 88 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Gaziantep'te polis yaptığı denetimlerde çeşitli suçlara karışan 88 kişi hakkında yasal işlem yaptı.


Şehitkamil ve Şahinbey ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlara bulaşan 88 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Polis ekipleri ayrıca, 50.01 gram Metamfetamin maddesi, 45.03 gram Esrar maddesi, 4.60 gram Bonzai maddesi, 0.62 gram Jamaika maddesi, 1 adet hassas terazi, 26 adet Çalıntı 22 ayar altın bilezik, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 2 Adet Kurusıkı silah, 23 adet fişek, 1 Adet Ruhsatsız Tüfek, 50 Paket kaçak sigara, 1 Adet Çalıntı dijital ölçer metre cihazı, 2 Adet bıçak, 1 Adet çalıntı araç, 1 Adet çalıntı ceptelefonu, 2 Adet çalıntı motosiklet, 1 Adet Trafiken men araç, 1 Adet hacizli yakalamalı araç, 1 Adet plaka, 1 Adet demir kesme makası ele geçirildi.

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