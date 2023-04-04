Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 79 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 62'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat-31 Mart 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli çok sayıda operasyon yaptı.

Yapılan operasyon neticesinde hırsızlık suçlarından haklarında 2 ile 22 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheli, dolandırıcılık suçlarından haklarında 3 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, satın alma, kabul etme, kullanma ve bulundurma suçlarından haklarında 1 ile 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, konutta veya eklentilerinde yağma suçlarından haklarında 5 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında 5 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli, nitelikli cinsel saldırı ve basit cinsel saldırı suçlarından haklarında 6 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, kasten öldürme ve yaralama suçlarından haklarında 1 ile 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçlarından haklarında 2 ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, kaçakçılık kanununa muhalefet suçlarından haklarında 2 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahla tehdit suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, tütün, tütün mamülleri ve alkol piyasasının düzenlenmesi kanununa muhalefet suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY) suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, diğer suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 19 şüpheli olmak üzere toplam 79 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 79 şüpheliden 62'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.