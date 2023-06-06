Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 13 araç sürücüsüne ceza

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.