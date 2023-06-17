Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 7 araç sürücüsüne ceza

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü yapan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran günü çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 7 araç sürücüsüne 21 bin 131 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.