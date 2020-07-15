İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor

Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te kurallara uymayanları cezalar da durduramıyor.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te kurallara uymayanları cezalar da durduramıyor. Sosyal mesafe ve maske denetimi için sahaya inen polis, son 5 günde 21 bin 864 kişiye kuralları ihlalden cezai işlem uyguladı.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı vaka sayılarında altını çizerek dikkat çektiği 5 ilden biri olan Gaziantep'te alınan önlemler vatandaşlar tarafından adeta hiçe sayılıyor. Ne virüsten ne de ceza yemekten kaçınmayan vatandaşlara her gün denetimlerde cezai işlem uygulanıyor. Son 5 gündür kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymamakta ısrar eden 21 bin 864 kişiye cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.