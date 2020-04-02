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Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.

Gaziantep'te cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışması sonu yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi iki şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin 5 yıl 9 ay, diğerinin ise 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.


Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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