Gaziantep'te çiftçilere 2 milyon adet fide desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Oğuzeli'ndeki çiftçilere destek amacıyla 2 milyon adet fide dağıtıldı.

Çiftçilerin taleplerini karşılamak için büyük çaba sarf eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, çiftçiye yöresel fidan çeşitlerinden Antep dolmalık patlıcanı, Nizip patlıcanı, Antep dolmalık biberi ve tarla domatesi fidesi dağıtımına başladı.

Oğuzeli Büyükşehir Belediyesi Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla yapılan 2 milyon fide dağıtım programıyla üretimde kalitenin artışı ve üreticinin gelirinin maksimize edilmesi ve şehir ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

“Oğuzeli'nin hayalleri için tüm gücümle çalıştım”

Fide dağıtım töreninde Oğuzeli'nin tarımsal özelliğine uygun, çiftçilerin tüm isteğini yerine getirdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Oğuzeli bir tarım ilçesi. Tarıma dayalı sanayi ilçesi Oğuzeli'nin geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmesi için bir başkan, bir kardeşiniz olarak bütün gücümle sahada çalıştım. İlk işe başladığımızda burada Sacır Deresi simsiyah akıyor, kokudan durulmuyor, sinek kaynıyordu. Hemen temizledik. Çiftçilerimiz gelip benden ne istediyse bütün isteklerini yerine getiriyoruz. Su sıkıntısı için çalışmalara başladık. Göletler yapılmış kanallar yoktu. Önce DSİ, sonra Büyükşehir ve Valilik ile 120 milyon TL'lik bütçe oluşturduk. Bugün hem açık hem kapalı kanalların yapımı sürüyor. Çalışmalar sürürken ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yeşil Şehir unvanını kente getirdi. Güneş enerjilerini çalıştık, master planlarımızı yaptık ve Avrupa'ya gidip anlatınca güneş enerjisi yatırımları için bütün fonları bize hibe ettiler” dedi.

“Bugün çiftçimizin yanında olan bir faaliyeti görüyoruz”

Adalet eski bakanı Abdulhamit Gül de çiftçinin ülke için önemini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tarıma yönelik yatırımları büyük bir vizyon ortaya koyuyor. Başkanımız ‘Çiftçinin yanında olacağım' diyerek ilgili daire başkanlığını kurmuş. Bu daire başkanlığı olmasaydı bu kadar değerli işler yapılamazdı. Bugün çiftçimizin yanında olan bir faaliyeti görüyoruz. Daha öncesinde 3 bin ton gübre dağıttı Büyükşehir Belediyesi. Bakanlıktan ise yem ve gübre için mali destekler yapıldı” diye konuştu.

Çiftçiler adına konuşan Halil Kılınçlar ise Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle üretime devam ettiklerini söyledi ve verdiği desteklerden dolayı Başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti.