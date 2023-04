Gaziantep'te çiftçiye 11 milyon 500 bin adet fide dağıtıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Burç Esentepe Mahallesinde çiftçiye 11 milyon 500 bin adet fide dağıtımı yapıldı.

Şahinbey ilçesinde çiftçilere daha önce buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı dağıtımı yaparak büyük destek sağlayan Şahinbey Belediyesi tarafından bu kez 11 milyon 500 bin adet sertifikalı domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık fide dağıtıldı.

Burç Esentepe Mahallesinde yapılan törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 yıl önce 3 bin 800 olan kayıtlı çiftçi sayısının şuan da 8 bin 280'e ulaştığını kaydetti. Tahmazoğlu, "Bugün yine çok mutluyuz, çiftçilerimize 1,5 milyon adet domates biber patlıcan kavun, karpuz, salatalık fidesi dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçinin desteklenmesi gerçekten çok önemli, 6 yıldan beri Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimize destek veriyoruz. Köyden şehre göç var diyorlar ancak biz Şahinbey olarak bunu tam tersine çevirmiş olduk. 6 yıl önce 3 bin 800 adet kayıtlı çiftçimiz, şu an da 8 bin 280 sayısına ulaştı neredeyse iki katından fazlasına ulaştık. Hayvan kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayımız bin 250 iken tam 5 bine ulaştı yani yüzde 400 artış var. Bu artışlar kendi kendine olmuyor. Yerli tohum olmak üzere buğday, arpa, mercimek 15 bin ton, 15 bin 70 ton gübre, hayvan yemi desteği 38 bin ton, yonca İtalyan çimi 8 ton, zeytin 750 bin, 150 bin fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız fide toplamı 33 milyona ulaşıyor” dedi.

“Çiftçilerimiz kendi ayakları üzerinde durmaya başladı"

Tahmazoğlu, “Yine çiftçilerimize 242 adet süt sağım makinası dağıttık, köylerimizde yaşayan fakat imkânı olmayan aileler vardı tam 283 aileye 16 koyun bir koç isteyene ise 2 tane gebe inek verdik ve bu çiftçilerimiz artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Yine 11 tane meramıza su kuyusu açtık. 46 köyümüzde bulunan meraların tamamına gübreledik. Arıcılık yapan 2 bin çiftçimize kovan desteğinde bulunduk. Çiftçilerimize 57 bin kilogram müsilajlık mısır, 6 bin 800 tane tüm çiftçi hanım kardeşlerimize çizme dağıtımı gerçekleştirdik. 30 bin tane yumurtacı tavuk dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplam 864 milyon 395 bin 800 TL, bunun yaklaşık 500 milyon TL'si Şahinbey Belediyemiz tarafından çiftçimize doğrudan bu şekilde ödenmiş oldu. Bütün çiftçilerimize helali hoş olsun. Tarım çok önemli, üretmeden yaşamamız mümkün değil, biz çiftçimize bakacağız ki çiftçimiz de bize baksın. Çiftçimizi ben evin anası olarak görüyorum, anne yavrularına nasıl bakıyorsa çiftçimiz de bize üreterek bakıyor” ifadelerini kullandı.

“Fırat'ın suyunu Şahinbey'e istiyoruz”

Çiftçi dostu Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden, Hacıköylü Çiftçisi Muhtar Demir, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çiftçilerimize göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Köyümüze ve köylüye verdiği destekler paha biçilmez” ifadelerini kullandı. Yeniköy çiftçilerinden Dedim Bilgiç ise, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu biz ne istediysek hepsini bizlere verdi. Fide, yem, tohum her şeyi verdi. Türkiye illerinin içerisinden en şanslı belediye biziz, Mehmet Tahmazoğlu gibi bir belediye başkanımız, tek bir istediğimiz daha var. Fırat'ın suyunu Şahinbey'e istiyoruz, ne istediysek aldık bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“O rakamların hepsi hayal oldu”

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, “Büyükşehir ve Şahinbey belediyelerimizin Türkiye'de görülmemiş destekleri var. Bu projeye başlarken Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan 4-5 milyon TL'lik bir teklifimiz vardı, o rakamların hepsi hayal oldu.

“Önce insan deyip, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Şahinbey'in dönüm noktasındayız. Benim medeniyetim der ki, işi ehline ver adaletli davran. Mehmet başkanımla biz kurucuyuz. Bizde makam mevki yoktur, ismin başında ne yazarsa yazsın adam gibi adam olma vardır. Mehmet Tahmazoğlu başkanımla birlikte yerel kalkınma yapıyoruz. Doğru isimle, doğru zamanda olursan, her şeyi yapabilirsin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin büyümesi için güçlenmesi için verilecek bir destektir”

AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı ve önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Türkiye'de son 20 yılda tarımda, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, adalette her alanda çok önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye'yi kat be kat büyüttük. İstikrar bir ülkede petrol kadar altın kadar önemlidir. 20 yıl Türkiye'deki istikrar Türkiye büyüdü. Bu birlik ve beraberliği koruyup 14 Mayıs'ta söz de yetki de milletin diyeceğiz. 11 milyon 500 bin fideyi çiftçilerimizle buluşturuyor Şahinbey Belediyemiz. Şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar liralık bir destek ayrılmış. Büyükşehir Belediyemiz de her zaman çiftçilerimizin yanında yer aldı. Bizim anlayışımız memlekete hizmeti ibadet olarak saymaktır. İstikrarın devamı için vatandaşlarımızın güçlü desteğini vereceğine inanıyoruz. Gaziantep kurak bir şehir. Şahinbey de Şehitkâmil de kurak Fırat'tan tarımsal sulama için su getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından ise çiftçilere fide dağıtımı gerçekleştirildi.