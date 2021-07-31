Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangın fıstık bahçeleri ile tarım arazilerini etkiledi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı ile Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan Borukludere mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede bölgeye yayıldı. Gaziantep ve Nizip'ten gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ise bölgede soğutma çalışması sürüyor. 30 hektarlık alanda etkili olan yangında fıstık bahçeleri ile tarım arazileri zarar gördü.

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.