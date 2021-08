Gaziantep'te Çocuk Adalet Merkezi kurulacak

Gaziantep (İHA) – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde Çocuk Adalet Merkezi protokolü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla imzalandı. Protokolün ardından konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, suça sürüklenen ya da mağdur edilen çocuklara yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini söyleyerek, “Çocuğa değen ve temas eden her faaliyet bizi heyecanlandırıyor. Bizim için bir çocuğu dahi suçtan kurtarmak dünyaların en kıymetli sonucudur. Mağdur edilen çocuklarımız suçun failleriyle bir araya gelmeyecek” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı iş birliğinde Çocuk Adalet Merkezi protokolü imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

“Çocuk dostu bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Adalet Bakanı Gül, Çocuk Adalet Merkezinin önemine değinerek, "Çocuğa değen ve temas eden her faaliyet bizi heyecanlandırıyor. Geleceğimiz için bir aradayız ve bu durum bizi çok mutlu ediyor. Çocuk Adalet Merkezlerimizin ilk çalışmalarını yapıyoruz. Çocuklarımızın hak ve özgürlükleri vazgeçilmez en önemli haklardandır. Anayasamızdaki en önemli vazifelerden biri de devletin her türlü istismara karşı çocuklara yönelik olmasıdır. Sosyal devlet olmamızın gereği de budur. Hukuk devleti olmanın da gereği budur. Çocuklarımız ruhsal ve fiziki olarak diğer insanlardan daha fazla etkilenmektedirler. Dolayısıyla bu konuda da özel bir önem gösterilmesi gereklidir. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Dairesinde de mağdur merkezli organize bir adalet çok büyü bir yer tutmuştur. Kadınlara, çocuklara yönelik olan koruyucu ve mağdurunun yanında yer alan bir adalet sistemi çok önemli bir şekilde yer almaktaydı. Bu çerçevede özellikle çocuk mahkemelerinin bir kampüs içerisinde yapılması önemli bir hedefti. Yine duruşma salonlarının 'Çocuk Dostu' bir şekilde hazırlanması çok önemliydi. Bu durumu da merkezimiz sayesinde gerçekleştirmiş olacağız. Çocuklara ilişkin davaların öncelikli olarak ele alınması da temel hedeflerden biri bu konuda da her türlü gayreti gösteriyoruz. Çocuk Adalet Merkezi'nde bu konularda yapılmaktadır" dedi.

"Bir çocuğu suçtan kurtarmak dünyaların en kıymetli sonucudur"

Suça sürüklenen bir çocuğu topluma kazandırmanın dünyanın en önemli kazancı olduğunu dile getiren Bakan Gül, "Çocuk Koruma Kanunu suç işleyen çocuklara yönelik Suça Sürüklenen Çocuk tanımını yapmaktadır. Çünkü çocuk eğer bir suç işlediyse, suça bulaştıysa: Ey, anneler-babalar, bu çocuk neden suça sürüklenmiş bunu düşünelim. Önce kendimizi sorgulayalım maksadında bir yaklaşımdır. Eğer bir çocuk suça sürükleniyorsa toplum olarak önce bizim iki elimizi başımızın arasına alarak düşünmemiz gerekiyor. Bu çocuk ne yaparsak suça sürüklenmez? Nasıl bu çocuğumuzu kurtarırız? Ne yapsak başka çocuklarımız suça sürüklenmez? diye düşünmeli ve temel hedefimiz bu olmalıdır. Bu şekilde yaklaştığımızda da çocuklarımızın suç işlemelerini bir yaşam biçimi haline getirmelerine engel oluruz. Mağdur çocuklarımızın örselenmesinin de önüne geçmek için çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Mağdur olmuş bir çocuk suçun faili ile bir araya geldiğinde bir daha o travmayı yaşamak zorunda kalıyor. Bunun da önlenmesi çok önemli bir çalışmadır. İşte tüm bu konularda yargımız suça konu olan eyleme değil çocuğa odaklansın istiyoruz. Çocuklar taraflarla bir araya gelmesin istiyoruz. Uzmanlar tarafından çocuğun ilgi alanları tespit edilsin istiyoruz. Bu konudaki tedbirler belirlensin istiyoruz. Çocuk Adalet Merkezlerimiz de bu uygulamalar hayata geçirilsin istiyoruz. Merkezlerimizdeki çocuklar polis, savcı, hakimlerimizi bir tür ağabey-abla gibi görsün istiyoruz. Çocuklarımız merkezdeki görevlilerimizi kendilerini yargılayan değil bir şey olmuşta suça sürüklenmiş çocuğa yardımcı olmak isteyen insanlar gibi görsünler istiyoruz. Bu çerçevede önemli yasal çerçeveyi hükümetimiz olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımız Gaziantep Adliyesinde değil de Çocuk Adalet Merkezi'ne gelecek. Çocukla ilgili olan bütün görevlilerimiz adliyede değil bu merkezlerde görev alacak. Bu vizyon çalışmamız için bize verdikleri destekler için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Barolar, üniversiteler, yerel yönetimlerimiz yargı ile işbirliği yaparak çok değerli bir adli süreci gerçekleştirmek istiyoruz. Herkesin adaletin göbeğinde olduğu bir sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Adalet nefes gibidir. Geç gelen adalet, adalet değildir anlayışıyla çok önemli bir merkezin açılması ülkemizin çocuklarımıza Asıl amaç suçun işlenmesi için verilen ceza değil o cezanın hiç olmamasını sağlamaktır. Merkezlerimiz de bu konuda çalışmalar yapacak. Öyle ya da böyle suça karışmış olan çocuklarımızın tekrardan suça sürüklenmemesi için çalışacağız. İsteriz ki çocuklarımız bu merkeze hiç gelmesin ancak gelen çocuklarımıza yönelik olarak da elimizden geleni yapacağız. Bir çocuğu dahi suçtan kurtarmak dünyaların en kıymetli sonucudur. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Gaziantep'imize ve çocuklarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Projelerimizle çocuklarımızın suça itilmesini önlemeye çalışıyoruz"

Suça sürüklenen çocukların rehabilite edilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çocuk Adalet Merkezi konusunda emeklerinden dolayı Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e teşekkür ediyorum. Bakanımız sadece hukuki anlamda değil aynı zamanda şehrimize dair ne varsa elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bu nedenle eğitimde, sağlıkta, adalette insana değer verdik. Çocuklarımız için yapacağımız merkezle çocuklarımız konusunda yaşanan sorunlara çözümler getireceğiz. Çocuklarımızı koruduğumuz, fırsat ve rehabilite ettiğimiz zaman bu çocuklarımız topluma çok fayda oluyor. Bugün dünyanın en ileri medeniyetlerinde bu kadar güzel eserler yok. Geç gelen adalet adalet değildir. Bu nedenle hızlı bir şekilde yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Bölgenin adalet anlayışının gelişmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuk dostu bir şehiriz ve çok güçlü çalışmalar yapıyoruz. Daha çocuk doğmadan çocuklarımıza yönelik projelerimiz, çalışmalarımız başlıyor. Projelerimizle çocuklarımızın suça itilmesini önlemeye çalışıyoruz. Adalet Bakanımız olmasa bunların hiçbirini yapamazdık. Çocuklarımızın topluma adapte edilmesi için projelerimiz var. Suça itilen çocuklarımızın rehabilite edilmesi için atölyeler açacağız. Çocuklarımız ve geleceğimiz için bu çalışmalara devam edeceğiz. Çocuk Adalet Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Çocuk Adalet Merkezimiz Gazi şehrimize hayırlı olsun"

Çocuk Adalet Merkezi'nin Gaziantep'te açılacak olmasından dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, "Adliyemizde çocuklarımızın haklarının gözetilmesi konusunda hassas davranıyoruz. Çocuklarımızın üstün yararını adli süreçte gözetmekteyiz. Bize göre asıl olan suç işlendikten sonra çocuklarımıza ceza vermek değildir. BU suçun hiç işlenmemesini sağlamamaktır. Çocuk adalet merkezlerimiz sayesinde mevcut sistemde çok büyük yol kat edeceğiz. Çocukların tekrar yeniden kazandırılmasını sağlayacağı için bizim için çok değerlidir. Amacımız çocuğun bir daha suça karışmasını engellemek. Bu projede emeği geçen bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuk adalet merkezimizin Gazi şehrimizde hayata geçmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşıyorum. Çocuk adalet merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi; suça sürüklenen çocukların adli süreçleri, mağdur çocukların da rehabilitasyonları için hizmet verecek. Merkezde mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi için uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri sağlanacak. Suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirler uygulanacak. Sağlık tedbiriyle madde bağımlısı çocukların tedavilerinin yapılması, bakım ve barınma tedbiriyle suça sürüklenen çocuklarının bakım ihtiyaçlarının giderilerek yaşamlarını devam ettirecek ve aidiyet duygusunu geliştirecek biçimde kalacak yer temin edilmesi sağlanacak. Ayrıca merkezde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara özel sosyal desteklerde bulunacak. Merkezde çocukların spor faaliyetlerini gerçekleştirmesi için spor alanları ve oyun parkları de yer alacak.