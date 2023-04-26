Gaziantep'te çocuk şenliğine yoğun ilgi

Şahinbey Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 23-30 Nisan tarihleri arasında açık olacak olan “Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence' çocuk şenliği ve kitap fuarında çocuklar şişme oyun gruplarında ve her gün düzenlenen müzikallerle eğlenceyi doyasıya yaşıyorlar.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar düzenlenen müzikaller ve gösterilerle oldukça eğlenceli anlar yaşarken daha sonra ise şişme oyun alanlarında enerjilerini atıyorlar. Anne, babalar ise çocuklarının zamanlarını eğlenceli şekilde geçirmelerinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

Çocuklar eğlenceye doyacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın vakitlerini daha verimli değerlendirmeleri için 23-30 Nisan tarihleri arasında açık olacak olan “Bi Dünya Kitap Bi Dünya Eğlence' çocuk şenliği ve kitap fuarı düzenledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında açtığımız şenliğimize aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 30 Nisan saat 20:00'a kadar açık kalacak olan şenlikte çocuklarımız için birbirinden eğlenceli müzikaller sergilenecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sadece müzikaller değil şişme ve diğer oyun alanlarında da vakit geçirerek doyasıya eğleniyorlar. Fuarımız her gün sabah saat 09.30'da kapılarını açıp, 20.00'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm çocukları bekliyoruz” dedi.