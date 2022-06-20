Gaziantep'te çocuklar için yaz kursları başladı

Spor, kültür, el işi, sanat ve birçok atölyede hazırlanan farklı dallardaki yaz kursları; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezleri (GASMEK), spor tesisleri, Gaziantep Sanat Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve çocuk kütüphanelerinde yapılacak.

GASMEK 66 farklı branşta kurs açacak

GASMEK 33 noktada, robotik kodlama, çocuk gastronomi eğitimi, resim, dil eğitimi, el sanatları, müzik, sağlık, Türk İslam sanatları, spor eğitimi başta olmak üzere 66 farklı branşta yaz kurslarına başladı. GASMEK'in resmi internet sitesinde 9-15 yaş aralığındaki çocuklar için online başvuru yapılabilecek.

Spor kursları da tüm hızıyla sürüyor

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor tesisleri, sporu tabana yaymak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla bu yıl da yüzme, futbol, judo, kick boks, tekvando, fitness, okçuluk, karate, jimnastik, basketbol, voleybol, satranç, atletizm, hentbol, masa tenisi, güreş, judo, floor curling, kort tenisi, badminton branşlarında alanında uzman eğitmenlerle kurslar düzenleyecek.

Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi ve Erikçe Macera Parkı'nda ise çocuklara ve ailelerine yönelik aktiviteler ile kamp programları yaz boyunca sürecek.

Çocuk atölyeleri hazır

Gaziantep Sanat Merkezi'nde ise Çocuk Sanat Merkezi atölyeleri aracılığı ile çocuklar için bu yıl da dopdolu bir program hazırlandı. 20 Haziran-29 Temmuz ile 01 Ağustos - 09 Eylül tarihlerinde planlanan kurslarda tasarım, resim, drama, seramik, keman, ritim, mozaik, el sanatları, ebru, piyano, bağlama, gitar, kalimba ve yöresel halk oyunları konularında 7-16 yaş arası çocuklara yönelik eğitimler verilecek.

Öte yandan çocuk kütüphaneleri ve müzeler yaz boyu sürdüreceği eğlenceli, öğretici atölyeler ile yaz boyunca çocuklar ve gençleri ağırlayacak.