Gaziantep'te çocuklara çevre bilinci aşısı

TURMEPA Deniz Temiz Derneği (Turkish Marine Environment Protection Association) ve SANKO Holding, Gaziantep'te çocuklara deniz sevgisi ve çevreyi koruma bilinci kazandırmak amacıyla çalışma başlattı.

SANKO Okulları'nda hayata geçirilen “Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi” projesi ile 20-21-22 Mayıs tarihlerinde yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşıldı. İlk aşama eğitimleri tamamlayan öğrenciler “Mavi Dedektif” sertifikalarını proje eğitimlerinin ikinci günü sonunda düzenlenen törenle TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu'nun elinden aldı.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren deniz ve çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen SANKO Holding ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 25 yıldır çalışan TURMEPA, Gaziantep'te çocuklar için bir araya geldi.

SANKO Holding, TURMEPA iş birliği ile Gaziantep'teki SANKO Okulları'nda farklı yaş gruplarındaki çocuklar için Sıfır Atık'ın deniz ve çevre için önemi konusunda bir farkındalık projesi başlattı.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk'ün de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Holding ve TURMEPA yönetimlerine teşekkür ederek, üç gün süren program boyunca lise, ortaokul ve ilkokul olmak üzere yaklaşık 1000 öğrenciye verilen eğitimlerle çevre konusunda büyük bir bilinçlenme sürecinin başlatıldığını söyledi.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da çocuklara seslenerek, “Gelecek sizindir, siz bugününüze ne kadar sahip çıkarsanız, yarınlara da sahip çıkmış olacaksınız. Bu dünya hepimizin evi ve siz çocukların ilk görevi, içinde yaşadığınız bu dünyayı korumak” dedi.

“Bu sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Buna yürekten inanıyorum” diyen Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

“Eğitimlerde de gördünüz, aldığımız iki nefesten birini denizler sağlıyor. Bu nedenle denizlerimiz kirlenirse bir gün nefes alamayabiliriz. Bu gerçeği unutmamanızı, denizlerimize ve geleceğinize sahip çıkmanızı ve bugün sahip olduğunuz bu duyarlılığı hayatınız boyunca kaybetmemenizi diliyorum. Bu güzel iş birliği için başta Konukoğlu Ailesi'ne, SANKO Holding'e, değerli okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmasına, “Bugün burada olmak gerçekten çok özel. Tanışıklığımın 8 yıl öncesine dayandığı ve o zamandan itibaren bir parçası olduğum TURMEPA ile SANKO Okulları arasında bir iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek başlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu da, büyüklerin görevinin, çocuklara yaşadıkları dünyayı olduğu gibi bırakmak olduğunu kaydetti.

Ancak bu konuda endişeli olduğunu, kendi çocukluğundan bu yana değişen durumu gözlemlediğini ve üzüldüğünü anlatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hep söylediğimiz gibi, önemli olan denizi temizlemek değil, eğitimler vererek kirlenmesinin önüne geçmek. Denizi ve çevreyi korumak konusunda öğrenilenleri uygulamanız çok önemli. Daha da önemlisi bunu çevrenizle, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmanız. Böylece binlerce insana çevreyi ve denizleri koruma bilincini aktarabileceğiz. Bizler de her zaman SANKO olarak buna katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Denizi Eğlenerek Öğrendiler

SANKO Koleji Lisesi, SANKO Ortaokulu ve SANKO İlkokulu'nda gerçekleştirilen “Sıfır Atık ve Denizlerin Önemi” projesi ile TURMEPA eğitmenleri, çocuklara deniz canlılarını, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlatan eğitimler verdi. Eğitimlerin yanında eğitsel oyunlar oynatılan çocukların eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Eğitimlerle çocukların sadece doğaya değil, ekosisteme bakış açısına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak hedefleniyor.

SANKO Okulları'nda öğrenim gören lise öğrencilerine aldıkları eğitimleri kendi alt sınıflarına aktarmaları ve eğitimlerin devamlılığını sağlamaları amacıyla, yoğunlaştırılmış Sıfır Atık, denizler ve su kaynaklarının korunması temalı eğitim verilerek, Sıfır Atık oyunu anlatıldı. Böylece Mavi Dedektif Sertifikası alan öğrenciler, TURMEPA tarafından verilen eğitimlerin okulda devamlılığını sağlayacak eğitim elçileri oldu. Ayrıca merak eden, denizlerle ilgili proje yapmak isteyen tüm öğrencilerin TURMEPA yayınlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kütüphanesinde bir “Mavi Eğitim Köşesi” oluşturuldu.

Göcek Körfezi'nin Mavi Kalması İçin Çalışılıyor

2012 yılından bu yana TURMEPA'nın Göcek Körfezi'nde çalışan TURMEPA I teknesinin sponsorluğunu SANKO Enerji üstleniyor. SANKO Enerji ve TURMEPA iş birliğiyle çevrenin korunmasına yönelik sürdürülen bu çalışma kapsamında TURMEPA I teknesi, 8. yılında da Göcek koylarının temiz kalması için çalışmaya devam edecek. TURMEPA I, aynı zamanda hizmete başladığı 2012 yılından bu yana yat ve gezi teknesi sahiplerini deniz kirliliği konusunda bilinçlendirerek çalışma ve etki alanını genişletiyor.

SANKO Okulları Hakkında

Gaziantep'in eğitim kalitesini ve başarısını yükseltmek amacıyla 2001 yılında kurulan SANKO Okulları, hedefine kararlılıkla ilerliyor. Vizyonu Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olarak belirlenen SANKO Okulları, akademik, sanat ve spor alanında elde ettiği 5 binin üzerinde ulusal ve uluslararası başarıları ile vizyonunu gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yürüyor.

SANKO Okullarında; Atatürk ilke ve inkılapları ışığında ülkesine ve çevresine faydalı, özgüveni ve sorumluluk bilinci gelişmiş, aynı zamanda bilimsel düşüncenin temellerini atan, yerel değerlerini özümseyerek evrensel değerleri benimseyen, sosyal, sportif ve sanatsal becerilerini akademik başarılarıyla birleştiren “Bütün İnsan” yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

SANKO Okulları, fen, mühendislik, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında bilim insanı yetiştirmek amacıyla Anadolu'nun ilk Fen ve Teknoloji Lisesini kurmuştur. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerini Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerine yerleştirme idealinin yanında, bilim insanı adaylarını seçerek onların üniversite eğitimlerinin temellerini atmaktadır.

Turmepa Hakkında

Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 yılında Rahmi M. Koç'un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte kuruldu.

2000 yılında Bakanlar Kurulu'nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 24 yıl içinde Türkiye'nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline geldi.