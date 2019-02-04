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Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü

Gaziantep’te cinnet getiren damat, karısı ve karısının amcası ile 3 kadını vurdu.

Gaziantep'te cinnet getiren damat, karısı ve karısının amcası ile 3 kadını vurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göne olay, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi 61 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evi basarak karısını ve karısının amcasını vuran damat, ardından Karacaahmet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir eve geldi. Bu evde bulunan 3 kadını da vuran şahıs kayıplara karıştı.


Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kadının amcası olay yerinde hayatını kaybederken, şüphelinin Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan karısı da bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer evde vurulanlardan birinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.


Polis kaçan zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.

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