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Gaziantep'te dar gelirli ailelere ücretsiz sünnet

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Gaziantep’te maddi durumu yetersiz olan çocukları sünnet yaptıracağını duyurdu.

Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Gaziantep'te maddi durumu yetersiz olan çocukları sünnet yaptıracağını duyurdu.


Konfederasyon adına açıklama yapan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, "Toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. STK olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Faydalı projelerle halkımızın yanında her türlü taleplerini imkanlar doğrultusunda karşılamak adına Gaziantep halkına hizmet etmek için çalışıyoruz. Ayrıca Gaziantep Bölge başkanlığında ihtiyaç sahibi aileler için iyilik mağazası açtık. İhtiyacı olan aile bu alandan kullanacağı giysiyi ücretsiz olarak alıyor. Amacımız paylaşmak ve bu amaç doğrultusunda ilerleyen günlerde daha fazla proje ile Gaziantep'e hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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