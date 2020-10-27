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Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı yeğenin hayatını kaybettiği feci kaza, trendeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen ve dayı yeğenin hayatını kaybettiği feci kaza, trendeki güvenlik kamerasına yansıdı.


İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'nde 20 Ekim sabahı meydana gelen feci kazada, Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçidi geçmek isteyen Ökkeş Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetmiş, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralanmıştı.


Feci kaza trenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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