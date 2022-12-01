Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.

Yapılan operasyon sonucunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği ve terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.