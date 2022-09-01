İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

GAZİANTEP (İHA) –DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 4 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.


Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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