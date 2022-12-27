İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Gaziantep’te silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Gaziantep'te silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.


Operasyon çerçevesinde bazı adreslere baskın düzenlenirken, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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