Gaziantep'te DEAŞ propagandası yapan 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, sosyal medyadan DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon ile sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.