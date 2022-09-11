Gaziantep'te Deneysel Hematoloji Kongresi

Dr. Mehmet Yılmaz, 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 8. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi'nin Bilimsel Sekreteryası görevini üstlendi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen, 8. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi'ne iç hastalıkları, hematoloji, onkoloji, immünuloji, moleküler biyoloji, genetik gibi temel, klinik ve uygulamalı bilimlerinden alanlarında uzman bilim insanları ve öğrenciler katılım sağladı. Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Yılmaz, program akışı hakkında bilgiler vererek, “Kongrede temel olarak kanser biyolojisi, akut ve kronik lösemiler, malign ve benign hematoloji, hematolojide temel ve klinik araştırmalar, lösemi genetiği, immünohematoloji, hedefe yönelik tedaviler, hücresel tedaviler gibi önemli ve güncel konuları ele alacağız” diye konuştu.

“8. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi'nin temel ve klinik bilimler alanında çalışan bilim insanlarının araştırmalarına ve öğrencilerimizin vizyonlarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

“Deneysel hematolojinin temel konularını en güncel hali ile tartıştığımız ve ilk kez düzenlediğimiz online kongremizde, farklı tecrübeler yaşadığımız kongremize katkı ve katılımlarından dolayı tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve ilaç endüstrisinin değerli temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca kongre programımızda yer alan 1. Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kursuna gösterdiğiniz ilgi bizleri çok mutlu etti.”

Üç gün süren 8. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresinde, Moleküler Hematoloji, Lösemi Genetiği ve Kliniği Hedefe Yönelik Tedaviler (İmmün Hematoloji), Risk Temelli Tedaviler, Klinik Araştırmalar / Deneysel Araştırmalar, Olgu Bazında Vaka Sunuları ve Kemik İliği Yetmezlikleri konuları ele alındı.