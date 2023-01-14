İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te depolara makaron baskını

Gaziantep’te polis 2 depoya düzenlediği baskında çuvallar içerisinde gizlenen 681 bin 200 adet makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te polis 2 depoya düzenlediği baskında çuvallar içerisinde gizlenen 681 bin 200 adet makaron ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iki ayrı depoya baskın düzenledi. Ekipler, yaptığı operasyonlarda, çuvallar içerisinde gizlenen toplam 681 bin 200 adet makaron ele geçirdi.


Baskında 2 deponun sahibi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.