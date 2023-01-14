Gaziantep'te depolara makaron baskını

Gaziantep'te polis 2 depoya düzenlediği baskında çuvallar içerisinde gizlenen 681 bin 200 adet makaron ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iki ayrı depoya baskın düzenledi. Ekipler, yaptığı operasyonlarda, çuvallar içerisinde gizlenen toplam 681 bin 200 adet makaron ele geçirdi.

Baskında 2 deponun sahibi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı