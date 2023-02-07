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Gaziantep'te deprem sonrası hastanesi bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde ve yollarındaki asfalt böyle ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde ve yollarındaki asfalt böyle ayrıldı. Dehşete düşüren görüntüler kameraya yansıdı.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde ve yollarında derin göçükler oluşan asfalt kameraya böyle yansıdı.

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