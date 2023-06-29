Gaziantep'te derede iki kişinin cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Sacır Deresi'nde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişilerin cenazeleri, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Kersentaş Mahallesi yakınlarındaki Sacır Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevredeki vatandaşlar dere yüzeyinde iki kişinin cansız bedenini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Cenazelerin yabancı uyruklu şahıslara ait olduğu belirlendi

Su yüzeyindeki cenazeler, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçlarınca yapılan çalışmayla çıkarıldı. Yabancı uyruklu Nidal Abdullah Elhamed (19) ile Ali El Abdullah'a (15) ait olduğu belirlenen cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cenazeleri bulunan şahısların dereden kaçak yollarla yurda girmeye çalışırken boğulmuş olabilecekleri iddia edildi.