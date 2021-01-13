Gaziantep'te derneğe kumar baskını

Gaziantep'te yasağa rağmen kumar oynatan bir dernek ve iş yerine polis operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda kumar oynayan ve oynatan toplan 8 şahsa ceza kesildi.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savcılı Mahallesinde ruhsatsız bir iş yeri ve Eyüpoğlu mahallesinde amacı dışında faaliyet gösteren bir derneğe operasyon düzenlendi. Operasyonlarda kumar kumar oynayan ve oynatan 8 şahsa ceza uygulandı.