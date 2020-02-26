Gaziantep'te dev çevreci yatırım

Tesisin tamamlanmasıyla beraber yılda 100 bin ton atık işlenecek, 16 bin 785 ton geri dönüştürülebilir atığı piyasaya kazandırılırken, 9 bin 300 ton sera gazı salınımını engellenecek.

Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak için yaptığı çalışmalara yenisini ekledi. Büyükşehir ve UNDP'nin işbirliğinde, Avrupa Birliği'nce kaynak sağlanan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi için çalışmalar başladı. 10 milyon Amerikan Doları değerindeki dev yatırım, Şahinbey ilçesinde bulunan Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda inşa edilecek, 10 ay sonunda hizmete başlayacak. Tesiste kullanılacak araç ve ekipmanlar, UNDP tarafından sağlanacak.

Tesis, geri dönüştürülebilir ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde bertarafını sağlarken; Gaziantep Merkez Düzenli Depolama Sahası'nda depolanması gereken atık miktarını önemli ölçüde azaltarak depo sahasının ömrünü ilk aşamada yüzde 10'a kadar arttıracak. Atığın kapalı ortamda işlenmesi sayesinde depo sahasındaki metan gazı salınımının azaltılarak 8 bin 900 ton doğrudan, temiz enerji üretimi ile fosil yakıtlara alternatif oluşturulması yoluyla da dolaylı 400 ton olmak üzere yılda toplam 9300 ton karbondioksit eşderi sera gazı salınımı engellenecek.

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi, yılsonunda hizmete girdiğinde ilk aşamada toplam atık işleme kapasitesi yılda 100 bin ton olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan fizibilite çalışmasına göre ilk fazda yılda, enerji ve gübre üretimi 22 bin ton olacak. Ayıktan türetilmiş yakıt kapasitesi 23 bin 116 ton olarak hesaplanırken, 16 bin 785 ton geri dönüştürülebilir atığın piyasaya kazandırılması beklenmekte. İşlemler sonucunda oluşturulacak biyogazın mevcut ko-jeneratör ünitelerine aktarılması ile üretilecek ve şebekeye aktarılacak olan enerji miktarı yine ilk aşamada 4 bin 100 megawatt/saat olacak. Bu veriler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, “Sıfır Atık Yönetimi”nde öngörülen 2023 hedeflerine 2020 yılı sonunda ulaşılmış olacak.