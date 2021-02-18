İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te, 750 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Şahin 27" operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te, 750 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Şahin 27" operasyonu başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat katıldığı operasyon kapsamında 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki dört mahallede 750 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Şahin 27 Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden oluşan 750 personelin katıldığı operasyon kapsamında Mithatpaşa, Karşıyaka, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerindeki 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Çok sayıda suç aleti ile uyuşturucu madde ele geçirildi


Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve fişek, 1 kilo 298 gram esrar, 1 kilo 320 gram metamfetamin, 1 kilo 110 gram bonzai, 1 kilo eroin, 300 adet uyuşturucu hap ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.


Operasyonun, kentin çeşitli noktalarında gece saat 01.00'e kadar süreceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.