Gaziantep'te devasa projesinin temelleri atılıyor

Şahinbey Belediyesi'nin ilklerden birisi olan dev tünel projesinin temel atma töreni 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun 3 katlı köprülü kavşak ile birlikte şehre kazandıracağı en önemli projelerden olan tünel çalışmasının temel atma töreni 30 Nisan Pazar günü saat 14:00'da görkemli bir törenle gerçekleştirilecek. Başkan Tahmazoğlu şehre kazandırılacak olan devasa projesinin temel atma törenine tüm Gaziantepli vatandaşları davet etti.

Gaziantep'te bir ilk

Gaziantep'te ilk, Türkiye'de ise sayılı şehir merkezlerinde mevcut olan tünel projesi ile birlikte vatandaşlar yol ve yakıt tasarrufundan önemli ölçüde faydalanacak. Bunun yanı sıra hava kirliliğinin önüne geçilmesine de önemli katkı sağlanmış olunacak. Yer altına inecek olan trafik ile birlikte trafik akışı da önemli ölçüde rahatlayacak.

Şehir trafiğine nefes aldıracak

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına birçok önemli projeye imza atan Başkan Mehmet Tahmazoğlu “Gaziantep'imizde yapılacak olan ilk tünel projesi ile şehrin trafiğine yeni bir soluk, yeni bir nefes aldıracak proje yapıyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. 2 km gidiş, 2 km geliş mesafesiyle toplamda 4 km'lik tünel projemiz hayata geçtiğinde şehrimizin trafik akışı önemli ölçüde rahatlamış olacak. 30 Nisan Pazar günü saat 14:00'da tünel projemizin temellerini atacağız. Projemizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.