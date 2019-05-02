Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu

Gaziantep kent merkezinde ve Yavuzeli ilçesinde günlerdir etkili olan sıcak havaların ardından öğleden sonra aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Yavuzeli ilçesinde ise dolu yağışı asfaltı beyaza bürüdü. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede vatandaşlar da doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise doludan etkilenmemesi için araçlarının üzerini kapattı. İlçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde de etkili olan kısa süreli dolu yağışı tarlada ve ağaçlarda mahsulü bulunan çiftçileri korkuttu. Dolu yağışı nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Gaziantep kent merkezinde dolu yağışının ardından tekrar kendini gösteren güneş şaşırtırken, Yavuzeli ilçesinde ise dolunun ardından sağanak yağış etkili oldu.