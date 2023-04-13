Gaziantep'te dolu yağışının beyaza bürüdüğü yolda zincirleme kaza

Yağış sonrası kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelirken araçlarda maddi hasar oluştu.

Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda öğle saatlerinden sonra dolu yağışı etkili oldu. Etkili yağış sonrası yol bir anda beyaza bürünürken kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre duran yoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken yağış sonrası yolların beyaza büründüğü anlar ve zincirleme kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.