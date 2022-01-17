Gaziantep'te don ve rüzgar uyarısı

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgara ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın dikkatine; bugün akşam saatlerinden, pazartesi sabah saatlerine kadar ilimiz genelinde orta kuvvette, yüksek yerlerde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi ve gün boyu etkili olması beklenirken, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor.