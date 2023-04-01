Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.