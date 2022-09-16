İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te dron destekli trafik denetiminde 17 araca ceza

Gaziantep-Nizip karayolunda yapılan dron destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 17 araç plakasına cezai işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep-Nizip karayolunda dron destekli trafik denetimleri yaptı. Yapılan dron destekli trafik denetimlerinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 17 araç plakasına cezai işlem uygulandı.


Kentte, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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