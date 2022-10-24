Gaziantep'te dron destekli trafik denetiminde 17 araca ceza

Gaziantep'te serbest bölge kavşağında yapılan dron destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 17 araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, serbest bölge kavşağında dron destekli trafik denetimleri yaptı. Yapılan dron destekli trafik denetimlerinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 17 araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Kentte, benzer uygulamaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.