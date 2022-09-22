Gaziantep'te dron ile trafik denetimi

Gaziantep'te trafik ekipleri, dron ile gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde emniyet kemeri, ışık ihlali gibi sebeplerden 27 araç sürücüsüne para cezası ceza kesti.

Gaziantep'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler dron yardımıyla tespit edildi. Kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemerini kullanmayan ve diğer trafik kurallarına uymayan araçlar, havadan çekilen görüntülerle belirlendi. Kurallara uymayan araçlar ise ileride bekleyen trafik ekiplerince durduruldu ve gerekli cezalar tatbik edildi.

Denetimler çerçevesinde, kırmızı ışık ihlali yapan 23, emniyet kemeri kullanmayan 2 ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 2 aracın sürücüsü olmak üzere toplam 27 araç sürücüsüne para cezası kesildi.