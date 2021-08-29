İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı

Gaziantep’te, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Olay, Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede düzenlenen bir düğünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunlar düğündeki davetlilerden M.Ö ve N.Y'ye isabet etti. Düğünde bulunalar tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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