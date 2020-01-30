Gaziantep'te "duman" operasyonu

Gaziantep'te KOM ekipleri kaçak sigara ve tütün satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği "Duman-9" operasyonunda 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara ve tütün mamüllerinin satan 80 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Duman 9 adı verilen operasyon kapsamında ekipler, 3 bin 922 paket kaçak sigara, 3 kilo 400 gram kıyılmış tütün, 340 doldurulmuş makaron ve 5 şişe sahte alkol ele geçirdi.

80 ayrı ekip ve 260 personel ile yapılan operasyonlarda, yakalanan 21 şahıs hakkında 5607 SKM kapsamında yasal işlem başlatıldı.