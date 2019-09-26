Gaziantep'te “Dumansız Araç Uygulaması” başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Jandarma ve Emniyet Trafik ekiplerince 4 ayrı noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Toplamda 157 aracın kontrol edildiği uygulamada, aracında sigara içen 2 sürücüye 153'er TL para cezası kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Dumansız Araç Uygulaması' Gaziantep'in İslahiye ilçesinde start aldı. Özel ve tüzel araçların hiçbirinde sigara içilmemesini öngören uygulama kapsamında polis ve jandarma ekipleri yol kenarında kamera kaydı da yaparak denetimde bulunuyor. Trafik polislerinin yaptığı denetimlerde 60 araç kontrol edilirken, kontrollerde araç içerisinde sigara içen sürücüye rastlanmadı. 3 sürücüye farklı maddelerden cezai işlem yapıldı. Jandarmanın yaptığı denetimlerde ise 578 araç kontrol edilirken, aracında sigara içtiği tespit edilen 2 kişiye 153'er TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, ilçede sigara denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.