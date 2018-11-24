Gaziantep'te eğitimde yüz gün hedefi

Gaziantep Valisi Davut Gül 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitimde yüz gün hedefinin belirlendiğinin altını çizerek, Gaziantep'te ciddi eğitim yatırımlarının olduğunu dile getirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kentte düzenlenen törende konuşan Vali Davut Gül, toplumların gelişmesi ve medeniyetin yerleşmesinde ilk basamağın eğitim olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin, milli şuurun oluşturulması ve geleceğe taşınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek medeniyet yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlemesi için, istikbalin teminatı, en büyük yardımcısı ve yol göstericileri olduğunu söyledi.

En önemli hedeflerinden birinin şehirde tekli eğitime geçmek olduğunu kaydeden Gül, eğitimde yüz gün hedefi konulduğunu müjdeledi. Gül, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de tekli eğitime geçeceğiz. Kendimize yüz gün hedefi koyduk, bu sure içerisinde okullarımızın daha güvenilir olabilmesi için bütün okullarımızı kamera sistemlerini kurup polis merkezlerine entegre edeceğiz. Böylelikle internetten sisteme girdiğimizde herhangi bir okulun bahçesinde birinin olup olmadığını, okul giriş çıkışlarında olmaması gereken kişilerin olup olmadığını görmüş olacağız. Güvenlik görevlileri ve bekçilerimizin sayısını arttıracağız" dedi.

"Her okulda lisanslı sporcular olacak"

Vali Gül, okullarda spor aktivitelerine de önem verileceğini vurgulayarak, "Her okulda spor kulüpleri kuracağız ve asgari elli bin lisanslı sporcumuz olacak. Yani biz Gaziantep'te öğrencilerimizi lisanslı sporcu olarak onlara çeşitli aktiviteler yaptırmak istiyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizi daha sağlıklı ve dinamik bir şekilde faydalı faaliyetlere yönlendirerek hem takım ruhunu geliştireceğiz hem de zararlı alışkanlıklardan uzak tutmuş olacağız. Bunu yüz gün içerisinde uygulayıp kamuoyunun karşısına çıkacağız. Gaziantep olarak bunu el ele vererek hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Öğretmenlere kutlama

İdareciler, öğretmenler ve velilerle birlikte eğitim politikalarının en iyi uygulandığı şehir olabilmek hedefi ile çalışmalara devam edileceğinin mesajını da veren Vali Gül, öğretmenler gününü kutlayarak, "Bugünleri yarınları taşıyan, yurdun her köşesinde ayrım gözetmeden hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini layıkıyla ifa eden tüm öğretmenlerimizin bu özel günlerini canı yürekten kutluyorum, eğitim yolunda hayatlarını kaybeden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor emekliye ayrılmış bulunan tüm öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum" diye konuştu.

Aday öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden programda, mesleğinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve spor müsabakalarında dereceye giren öğretmenlere ödülleri Vali Davut Gül tarafından verildi.

Program halk oyunları gösterisi ile son buldu.