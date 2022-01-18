Gaziantep'te eğitime 1 gün daha ara verildi

Gaziantep'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime 1 gün daha ara verildi. Alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Vali Davut Gül, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı yaptı.

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken Vali Davut Gül, eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

“Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın”

Öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyuran Vali Gül, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre akşam saatlerinde etkisi gösteren kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.