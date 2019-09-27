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Gaziantep'te Emanet-i Mukaddese resitali

Gaziantep’te gerçekleştirilen Emanet-i Mukaddese resitali yoğun ilgi gördü.

Gaziantep'te gerçekleştirilen Emanet-i Mukaddese resitali yoğun ilgi gördü.


Büyükşehir Belediyesi ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri işbirliğinde Onat Kutlar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen “Emanet-i Mukaddese” resitali ile kentin tarihine ışık tutuldu. Kültür ve sanatın bütünleştiği resitalde, köklü kültürü ve tarihiyle anılan Gaziantep'in Mezopotamya bölgesindeki önemi vurgulandı. Programda “Yalnızlığa ve Ölüme Dair”, “Hayata ve Aşka Dair”, “Utanca Dair” ve “Sona Dair” gibi besteleriyle bilinen Kemal Günüç ve “Diyar-ı Aşk”, “Aşkın Katibi”, “Ödlek Musa” eserleriyle tanınan Melahat Ürkmez de yer aldı.


Öğrencilerin katılım gösterdiği resital yoğun ilgi gördü.


Resitalin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, müzisyen Kemal Günüç'e ve metin yazarı Melehat Ürkmez'e günün anısına çiçek verdi.

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