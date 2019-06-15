Gaziantep'te, en az definin yapıldığı hafta yaşanıyor.

Her gün ortalama olarak 7 kişinin cenaze namazı kılınarak, defin edildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ta, tarihinin en az cenaze namazının kılındığı ve definin yapıldığı bir hafta yaşanıyor.

Bazı günlerde yaklaşık 20 cenazenin namazı kılındığı ve defin edildiği mezarlıkta geçtiğimiz Perşembe günü hiç cenaze namazı kılınmazken, gün içerisinde sadece bir kişinin defin işlemi yapıldı. Cuma günü de sadece bir kişinin namazının kılınıp, defin edildiği mezarlıkta Cumartesi günü ise 2 kişinin namazı kılınarak, defni gerçekleştirildi. Aynı mezarlıkta, bu hafta başındaki Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde ise toplam 11 cenazenin namazı kılınarak, defin yapıldı.

Normal zamanda günlük ortalaması 15'i bulan mezarlıktaki cenaze namazı kılınması ve defin işlemlerinin bu hafta boyunca ise bir günün ortalamasına ulaşıldı.

Mezarlığı ilk kez bu kadar boş gören çevredeki esnaflar da şaşırırken, duruma bir anlam veremediklerini kaydetti.

Yetkililer ise bu sayının kentte son dönemlerde ölüm sayısının düşmesinden kaynaklanabileceğini ifade etti.