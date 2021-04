Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 57'nci Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen kuruma bağlı kütüphanelerden 1 sene boyunca en çok kitap okuyanlar için yapılan yarışmanın ödül töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarışmaya katılan herkesi Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne götüreceği müjdesini verdi.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazanması ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi açtığı kütüphanelerle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kurum bünyesinde bulunan 3 çocuk kütüphanesi, Kavaklık Kitap Evi ve Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi'nde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 57'nci Kütüphaneler Haftası kapsamında 1 sene boyunca en çok kitap okuma yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarışmaya katılan öğrencilerin tamamının kurum tarafından Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdireceklerinin müjdesini verdi.

Ödül törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, dereceğe girenler ve aileleri katıldı. Protokol kazananlara ödüllerini takdim etti.

"En güzel yaptığımız iş çocuk kütüphaneleri oldu"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, parka girerken çocukların enerjisini hissettiğini aktararak, “Yüreğinizdeki o sıcaklığı bütün kalbimizle hissediyor, gözünüzdeki o ışığı görüyoruz. Rabbim bu ışığı, sevgiyi, kardeşliği eksiltmesin. Öncelikle valimize teşekkür ediyorum. Geldiğinde ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' projesini başlattı. Milli Eğitim camiası ile bu konuya çok ciddi çalışıyoruz. Derdimiz muradımız, maksadımız, çabamız hepsi sizin için. Sizler daha iyi bir dünyada, ülkede, şehirde yaşayın istiyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' demiş Şeyh Edebali. Devletin yaşaması için insanın yaşaması lazım. Cumhurbaşkanımız ile birlikte ‘Eğitimde, sağlıkta, önce insan' dedik. Olmazsa olmaz şey eğitim diyerek evlatlarımızı geleceğe iyi hazırlamamız gerektiğini, sizlere fırsat eşitliği sunmamızın önemini söyledik. Sizler yarın bir kitaba ulaşamaz, tableti olmadığından bilgiye erişemezseniz yapmak istediğini yapamazsa bunlar bizi yaralar, canımızı yakar. Bu yüzden sizler bizim altınımız, her şeyimizsiniz. Bu yolları yapmak kolay. Güzel bir Çin atasözü var, 'Bir yıl sonrasını düşünüyorsan, tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini; halkı eğit o zaman' diyor. Ama insanda akşamdan sabaha yetişmiyor. Bu yüzden biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak anne karnında başlıyoruz hizmete. Her hamile anneye günlük bir bardak süt gönderiyoruz. Bebeklerimiz anne karnında sağlıklı beslensin diyoruz. Bebekler doğmadan önce gebe okulu, anne oteli açıyoruz. Doğunca ‘Hoş Geldin Minik Hemşerim' diyor, annenin bilmesi gerekenleri öğretiyoruz. Bebeklerimiz büyürken bu çocuk kütüphanelerine ihtiyaç duyuyor. En güzel yaptığımız iş çocuk kütüphaneleri oldu. Çocuklarımız bu işi sahiplendi, sevdi. Sizler yarıştınız ödül alanlarınız olacak ama her katılan yarışmacıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan dünyanın en güzel kütüphanelerinden olan Millet Kütüphanesi'ne götüreceğiz. Orası sizin ufkunuzu, hayalinizi, hedeflerinizi değiştirecek. Çocuklarımızı yarın vali, belediye başkanı, doktor, öğretmen yapacağız. Güzel meslek sahipleri olacaklar ama her şeyden önemlisi insan yapacağız, merhametli, insani değerlerle yeni bir nesil inşa edeceğiz” diye konuştu.

"Her gün mutlaka kitap okuyalım"

Katılanları tebrik eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Burada oturduklarına göre hepsi kitap kurdu, hepsi çok kitap okumuşlar. Sizleri tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. Burada anneler var, babalar var. Herkes çocuğunun çok iyi yerlere gelmesini istiyor. Herkes çocuğunun çok iyi okullarda okumasını istiyor. İyi bir işte çalışmasını istiyor. Tabi bu nasip işi fakat şu iki şeyi yaparsanız, yaptırırsanız mutlaka sonucunu alırsınız. Birincisi hayatı boyunca her gün düzenli olarak bir saat kitap okursa ve mümkünse de her gün bir saat spor yaparsa ruh ve beden sağlığı anlamında çocuğunuz kamu da ya da özel sektörde mutlaka kendi ayakları üzerinde duracak bir işi, bir aşı olur, bir hayatı olur. Bunu ihmal etmeyelim. Gaziantep bu anlamda şanslı bir il. Gaziantep de ki çocuklar şanslı. Çocuklarımızı millet kütüphanesine götürmesi çok güzel bir ödül. Bunu yaşamadan tabi anlayamayız. Gittiğinizde ‘Keşke daha önce buraya gelseydik' diyeceksiniz. Her mahallede belediyelerimizin kütüphaneleri var. Her okulumuzda kitaplıklar kuruyoruz. Kitaplarımızı gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerek diğer kurumların imkanlarıyla zenginleştiriyoruz. Sizlerden istirhamımız her gün kitap okuma işini mutlaka yapalım. Her gün yapamasak bile özellikle perşembe günleri akşam 20.00'da ‘Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor' kitap okuma saatimiz var. Ailemizle birlikte bunu ihmal etmeyelim. Kitap okuyan her çocuk er ya da geç birincinin rakamına ulaşacaktır” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güvenevler Çocuk Kütüphanesi çalışanı Döne Öztürk ise, çocuk kütüphanesi çalışanları adına yaptığı konuşmasında, her kütüphanecinin hayalinin güzel bir kütüphane ortamında mesleğini icra etmek olduğunu, Türkiye'nin ilk uygulamalı çocuk kütüphanesinde çalışmanın kütüphane çalışanları için ayrı bir gurur kaynağı oluşturduğunusöyledi. Çocuklar daha küçük bir fidanken onlara kitap okumayı sevdirdiklerini, çocuğun ilk okuyacağı kitabı önerip onlara hayal dünyalarında bir yolculuk başlatmanın onlar için bambaşka bir mutluluğa neden olduğunu ifade etti.