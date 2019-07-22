Gaziantep'te enerji verimliği için kampanya

Yaşamın her anında enerji tasarrufu için yapabilecek pek çok yöntem olduğu bilinciyle yola çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ‘Enerji Verimliliği' kampanyası ile çalışanlarına tasarruf önerileri verirken aynı zamanda hizmet binasında enerji tüketimini düşürerek enerji tasarrufu yapmayı hedefliyor.

Günlük hayatta sıkça kullanılan beyaz eşyalar, televizyon, bilgisayar, aydınlatma, klima, ısıtma sistemleri ve benzerleri gibi elektrikli cihazlar enerji tüketimimizin çok büyük bir kısmını kapsamakta. Bu tip ürünlerin ortak özelliklerinden biri açma/kapama düğmesine sahip olmalarıdır. Bazı ürünlerde ‘bekleme modu' veya ‘tasarruf modu' özelliği olsa da bu modda bile belirli bir miktar enerji tüketimi söz konusudur. Basitçe bir düğmeyi kapatarak bu sarfiyatında önüne geçmek oldukça kolaydır.

“Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak” sloganı ile başlayan kampanya mesajı ve görseli bu harekete referans veren, hatırlatıcı nitelikte taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kampanya araştırma, teknolojik kalkınma ve demonstrasyon amacıyla Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülen EU-GUGLE projesi kapsamında finanse ediliyor. Kampanya çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Belediye yetkilileri kampanya sloganın çalışanlara şu mesajları verdiğini ifade ettiler:

“Çalışma ortamından ayrılmanız gerektiğinde bilgisayarlarınızı uyku moduna almayı, masa lambalarınızı ve ışıklarınız kapatmayı unutmayınız. Asansör yerine merdivenleri kullanarak hem enerji tasarrufu hem de egzersiz yapmış olursunuz

Musluklardan boşa akan suları kapatarak hem su tasarrufu hem de enerji verimliliği sağlamış olursunuz. Çay ve kahve tüketiminin az olduğu sürelerde ocağı ve su ısıtıcılarını kapatarak veya altını kısarak enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Ofisinizdeki klimaları ortam sıcaklığına göre ayarlayıp, camları açmamak durumunda enerji verimliliğine büyük önemde katkı sağlamış olursunuz. Otomobil kullanıcıları için sıcak havalarda klimayı kullanırken camları kapalı tutarak tasarruf sağlamış olursunuz. Ayrıca ani gaz ve fren yapmak yakıt tüketimini arttırdığı için trafik akışına göre hareket etmek ile enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Kurum satın alma sürecinde cihazların enerji sınıfını, dayanıklılığını ve geri dönüştürülebilir olmasında dikkat edilirse tasarruf sağlamış olursunuz. Kullanmadığınız elektronik cihazları prizden çekmek, düğmelerinden kapatmak ile enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Kısa mesafelere ulaşmak için otomobil kullanmak yerine yürümeyi veya bisiklet kullanmayı tercih etmek ile enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Tek başınıza yolculuk yaparken toplu taşımayı kullanarak enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Toplantı odasından çıkarken klimayı, pencereleri ve ışıkları kapatarak enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.”