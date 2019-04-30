Gaziantep'te engelli öğrenciler için masal saati

Gaziantep'te düzenlenen “Masal Saati” etkinliği kapsamında görme engelli çocuklara öz güven aşılandı. Etkinliğe katılan GAP Görme Engeliler İlkokulu öğrencileri, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Çocuk Kütüphanesinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in, "Engelli Dostu Kent" ve "Çocuk Dostu Kent" hedefleri doğrultusunda belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Müzeler ve Kütüphane Şube müdürlüğü ekipleri yaptığı etkinliklerle çocukların dünyasına dokunuyor. Son olarak düzenlenen “Masal Saati” etkinliğinde GAP Görme Engeliler İlkokulu öğrenciler, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinde dolu dolu bir gün geçirdi. "Artık Ben De Hayal Kurabiliyorum" diyen görme engelli öğrencilere etkinlikle öz güven aşılandı. Öğrenciler, Millet Bahçesinde bulunan nesnelerin hayallerini kurarak gelecekleriyle ilgili düşüncelerini anlattı. Çocukların gönüllerine dokunmak ve hayal dünyalarının kapılarını aralamak için düzenlenen etkinlikte görme engelli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Öte yandan kentte "Hayal kurabilmek ne güzel. Engelsiz düşünce, umut çocuklar ve paylaşmak güzel” söyleminin içini dolduran faaliyetlerin devam edeceği açıklandı.