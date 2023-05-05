Gaziantep'te 'Engelliler Haftası' etkinliği düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fiziksel Engelliler Vakfı Engelli Akademisi'nde etkinlik düzenledi.

Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve engelleri bir bir kırarak toplumda farkındalık oluşturmak için hizmet ağını her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi, Fiziksel Engelliler Vakfı ile Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde engelliler haftası oluşumunda etkinlik programı hazırladı.

Programda, müzik dinletileri, dans gösterileri, palyaço şov, yüz boyama ve sportif başarı ve koordinasyon aktivitelerine yer verilirken, engelli bireylerin mozaik ve kil üzerine yaptığı atölye çalışmaları oluşturulan sergi alanında görücüye çıktı. Öte yandan etkinlikte düşük gelirli engelli vatandaşların sıkıntılarına çare olmak için hizmete alınan Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi'nin standı da yer alıp, hazırlanan medikal ürünler katılımcılara tanıtıldı.

"Engellilere yönelik toplumda farkındalık oluşturacak etkinlikler günbegün artıyor"

GBB Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylere yönelik Türkiye'de geçmişten bugüne yapılan çalışmalar ile ne kadar yol kat edildiğine dair bilgiler vererek, “Bugün engelli bireylerimize merkezi yönetimden tutunda toplumsal alana kadar verilen değer, geçmişe göre azımsanamayacak kadar arttı. Engellilere yönelik kanunlaşma çalışmaları da keza yoğunlaştı. Meclis'te de engelli haklarına yönelik çalışmalar her geçen gün artmakta. Bunun yanı sıra toplumda farkındalık oluşturacak etkinliklerin yoğunluk kazanması için bizler üzerimize düşeni elimizden geldiğince yapıyoruz” dedi.

"Beni, engelli kardeşlerime hizmetkar kılan Rabbime şükrediyorum"

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise engelliliğin hayatın olağan bir parçası olduğuna işaret ederek, “13 yıl Fiziksel Engelliler Vakfı'nda yöneticilik yaptım. Geriye dönüp baktığımda hayatımın en değerli, en anlamlı yıllarını vakıf yöneticiliği yaptığım sıralarda yaşadım. Çünkü son derece masum, beklentisiz ve gerçekten ihtiyaç sahibi insanların hayata tutunması için hizmet verdim. Beni engelli kardeşlerime hizmetkar kılan Rabbime şükrediyorum” diye konuştu.

"Kentte engelli bireylere özel farkındalıklar oluşturuluyor"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkürlerini sunarak, “Bu tür hizmetlere göreve geldiğimiz günden bu yana destek verebiliyorsak, ne mutlu bize. Engelli bireyler üzerinde kentte çok önemli farkındalıklar oluşturuluyor” dedi.

"Engelli bireyler için Başkan Fatma Şahin'den çok değerli destekler aldık"

Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar da başkanlığını yaptığı vakfın misyonundan bahsederek, “Bizim, işleyişimizdeki temel mantık, Şeyh Edebali'ye atfedilen ‘Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın' esasına dayalı. Buradaki engelli bireylerimiz kıymetli değilse emin olun ki devletinizin de bir kıymeti yoktur. Size kıymet vermek de bir lütuf değil, bir vazifedir. Biz de vakıf olarak bu düşünce doğrultusunda çalışıyoruz. Burada bu vakfın başkanlığını yürütme sebeplerimden biri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'dir. Başkanımızdan çok değerli destekler aldık” ifadelerini kullandı.

Programda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk de bulundu. Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi.