Gaziantep'te eski havrada dualı sultan gömlekleri sergisi

Gaziantep'te İslamiyet öncesi Türklerden Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'ne kadar padişahların giydiği, üzerinde ayet, hadis ve sembollerin yer aldığı gömleklerden esinlenerek hazırlanan "Dualı Gömlekler" sergisi açıldı.

Gaziantep'te İslamiyet öncesi Türklerden Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'ne kadar geçen süreçte farklılaşarak günümüze kadar ulaşan padişahlar tarafından savaşlarda ve yönetimde başarılı olmaları için giyilen, üzerinde hat/tezhiplerle duaların işlendiği gömleklerin sergilendiği “Dualı Gömlekler” sergisi Gaziantep Eski Havra Binası'nda açıldı. Sergide, hattat Mehmet Vanlıoğlu ve tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, ekiplerinin 8 yıllık çalışmasının sonucu ortaya çıkardıkları çeşitli dua ve surelerin yazıldığı gömlekler yer aldı. Serginin açılışında konuşan Mehmet Vanlıoğlu, gömleklerin padişah ve tasarım gömlekleri olmak üzere iki kategoriye ayrıldığını belirtti. Padişah gömleklerinin orijinallerinin İstanbul Topkapı Sarayı'nda sergilendiğini söyleyen Vanlıoğlu, "Padişah gömleklerinde genelde koruma amaçlı Ayet-el Kürsi ve Fetih Suresi yazılıyor. Biz biraz daha serbest hareket ederek Allah'ın azametini ve gücünü belirten ayet ve duaları yazdık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde bulunan ‘Dualı Gömlekler Sergisi', Kars, Erzurum, Ankara, Bursa ve Mardin'in ardından Gaziantep'te ziyarete açıldı. Gaziantep Eski Havra Binası'nda sergide, asılları Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen padişah gömleklerinin replikaları yer aldı. Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ekibin 8 yıllık çalışmasının ardından hazırlanan celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı gömlekler, ‘Dualı Gömlekler Sergisi' ile Gazianteplilerle buluştu. Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, “Bu projeyi ben ve arkadaşlarım 8 yıllık çalışmayı büyük bir emek vererek hazırladık. Yurtiçi ve yurtdışı sergilerimiz var. 11. sergimiz Gaziantep'te, bu medeniyetler beşiği kadim şehirde bulunmaktan son derece mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gaziantep İl Müdürlüğüne ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

"Eğer bir gelecek arıyorsak geçmişimizi sahiplenerek geleceğe doğru yürümeliyiz" diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Anekdotlarda gömleklerin yanında yazıyor, Müslümanlıktan önce Müslümanlıktan sonra Selçuklu Osmanlı ve bu tarihe kadar geliyoruz. Biz dualarla ayakta kalan, dualarla beslenen, dualarla birbirine iyilik yapmayı seven bir milletiz. O milletin evlatlarıyız. Hep deriz ya Allah nazarlardan saklasın, Allah iyilik versin, Allah sağlık sıhhat versin. Biz şanlı bayrağımız her daim göklerde kalsın diye Kızılelma hedefine yürümek üzere hep dualarla yola çıktık. O dualar hep bizim yüreğimizde gönlümüzde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, “Burada çok büyük bir emek ve özveri görüyorum. Ecdadımız dualarla bu devleti kurdu, yüceltti ve büyüttü. Selçukludan itibaren Müslümanlıkla müşerref olduktan sonra gerek Selçuklu İmparatorluğu gerekse Osmanlı İmparatorluğu köklenmesinde ve büyümesinde hoşgörünün olduğu kadar bu dualı gömleklerinin payının olduğuna inananlardanım” diye konuştu.

Serginin açılış törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ve sanatseverler katıldı. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ile hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, açılış töreninin ardından sergiyi gezen protokol üyelerine ‘eserlerin nasıl hazırlandığı ve gömleklerin üzerindeki yazı ve işaretlerin ne anlama geldiği hakkında' bilgiler verdi.