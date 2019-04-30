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Gaziantep'te ev çöktü: 1 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir ev çöktü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ev çöktü. Enkaz altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçe kırsalında bulunan Tatlıcak Mahallesi'nde kerpiçten yapılmış bir ev çöktü. Evde yaşayan ve enkaz altında kalan 2 çocuk annesi Gülizar Polat (25), itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması ile enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Enkaz altında başka kimsenin olmadığı öğrenilirken, bölgedeki bir süredir etkili olan yağışların ardından evin çöktüğü ileri sürüldü.

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